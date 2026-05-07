Negli ultimi anni si è diffusa una tendenza tra le persone che cercano di rafforzare i legami, condividendo gusti e abitudini che possono sembrare banali come il disprezzo per uno stesso film o l’odio per un certo cibo. Questa pratica, che crea un senso di complicità, funziona spesso tra amici e potrebbe avere un ruolo anche nelle relazioni sentimentali. Nel contesto delle relazioni moderne, questa tendenza ha portato a ripensare i criteri di compatibilità di coppia.

N el mondo delle relazioni contemporanee e del dating è emersa da tempo una nuova tendenza che prova a ridefinire i criteri di compatibilità di coppia. Il principio è semplice: dimmi ciò che odi e ti dirò se possiamo stare insieme. È questo, in sintesi, il senso del grim-keeping, dove grim significa “ oscuro ” e keeping “ custodire ”. Secondo questa tendenza, il modo migliore per capire il grado di compatibilità con una persona è partire confessando ciò che si odia. Un legame che parte dalle avversioni condivise, trasformando le “antipatie comuni” in un terreno di incontro. L’amore e il romanticismo oggi. Cos’è cambiato da Bridgerton?. guarda le foto Ecco come fare grim-keeping.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Detestare lo stesso film, evitare le stesse situazioni, odiare quel tipo di cibo crea complicità. Funziona per l'amicizia, ma forse anche in amore

He ignored her pregnancy, took her kidney, left with the fake sick lover; she returns to revenge!

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