Fulminacci a Sanremo 2026 | l’amicizia con Gazzelle l’amore appena finito e tutte le altre cose che forse non sapete di lui

Come ha fatto pure due anni fa, seppur non fosse all’Ariston bensì da partner dell’amico Gazzelle nella serata dei duetti con Notte prima degli esami. «Ci capiamo», hanno detto all’unisono, tra spaghetti a notte fonda, uscite in scooter e tante risate sul Pandino mostrando il codice del televoto. Romani, si conoscono da una vita, entrambi parlano spesso d’amore. «Io romantico un po’ disperato? Per me trovare la leggerezza è la chiave migliore per sopravvivere in generale», ha svelato Fulminacci, al secolo Filippo Uttinacci, sottolineando che il raggiungimento della maggiore età è stato per lui una sorta di turning point. «Sono stato un bambino che stava molto con i grandi, che si annoiava un po’ con i coetanei», ha sottolineato a La Repubblica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Festival di Sanremo: Fedez-Masini sul pezzo, Brancale che interpretazione, fulminati da... Fulminacci TUTTE LE PAGELLEDitonellapiaga – Che fastidio! VOTO 7 Apre la serata e alla fine scopriremo che a proposito di fastidio è una di quelle che infastidisce di meno.

Fulminacci - Niente di particolare (official video)

Francesca Fagnani e Fulminacci a Sanremo 2026: applausi, polemiche e social in subbuglioTra ironia e audacia: Francesca Fagnani e Fulminacci portano freschezza e polemica sul palco di Sanremo. Social in subbuglio dopo l'esibizione sul palco dell'Ariston. notizie.it

Sanremo 2026, Fulminacci: Sono anti scaramantico passo sotto le scaleIl cantautore romano è tra i papabili vincitori stando ai sondaggi ma il suo sogno è di arriivare quinto. Dopo il Festival uscirà il disco Calcinacci e poi parte il tour. INTERVISTA ... tg24.sky.it

Fulminacci da #Sanremo in diretta social Tg1 alle 13:50. #Tg1 x.com