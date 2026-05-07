Detenuti di via delle Casermette in un podcast sulla Costituzione | Ci crediamo ancora

All’interno della Casa Circondariale di Foggia, un podcast dedicato alla Costituzione raccoglie le testimonianze dei detenuti che parlano di diritti, libertà e rispetto. Durante le registrazioni, i partecipanti condividono pensieri e riflessioni sulla loro condizione e sul valore delle norme fondamentali. L’iniziativa si svolge in un ambiente che diventa spazio di dialogo, lontano dagli stereotipi e dalle preoccupazioni quotidiane.

C’è un luogo, all’interno della Casa Circondariale di Foggia, dove le parole diventano occasione di confronto, memoria e futuro. È il teatro dell’istituto penitenziario, spazio che la domenica si trasforma anche in cappella, ad aver ospitato la nascita di ‘Ci credo ancora’, il podcast ideato e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Telesveva. . Negli occhi dei detenuti del carcere di Foggia la voglia di riscatto, raccontata in un podcast sulla Costituzione. Progetto unico a livello nazionale #foggia #attualità #detenuti #podcast - facebook.com facebook

“Dobbiamo lavarci con la schiena attaccata alle piastrelle sporche perché esce un rivolo d’acqua fredda dalle poche che funzionano. Neanche è possibile l’acquisto di uno spazzolone per il wc.” Dall’esposto dei detenuti di Opera al Dap Qualcuno costringa # x.com