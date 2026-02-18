Dopo la sconfitta contro l’Atalanta a Dortmund, Rocco Palladino afferma che tutto può ancora succedere. La squadra si prepara a riprendere il lavoro, consapevole che la rimonta resta un obiettivo possibile. De Roon invece dice che la squadra crede ancora nella rimonta, anche se il cammino si fa difficile. I giocatori lavorano duramente in vista delle prossime sfide, senza lasciarsi distrarre dalle assenze.

2026-02-18 00:50:00 Arrivano conferme da Tuttosport: “Le assenze? Lasciamo stare chi manca, dobbiamo guardare chi c’è. Concentriamoci su chi c’è stato stasera. Peccato per il primo gol sapevamo che loro sono un’ottima squadra con tanti giocatori forti. Pronti via un cross laterale che abbiamo marcato male”. Queste le parole di Raffaele Palladino, intervenuto al termine della trasferta al Westfalenstadion, dove l’Atalanta si è arresa con il finale di 2-0 al primo atto dei playoff di Champions League. Decidono l’incontro Serhou Guirassy (a segno dopo soli 3 minuti di gioco) e Maximilian Beier (42?): in panchina anche l’ex Dea Samuele Inacio, sul cui trasferimento alle giovanili del Borussia Dortmund nel 2024 ha tuonato l’ad degli orobici Luca Percassi prima del fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Palladino dopo ko Atalanta a Dortmund: “Ancora tutto aperto”. De Roon: “Rimonta? Ci crediamo tanto”

Leggi anche: De Roon fa eco a Palladino verso Atalanta Juve di Coppa Italia: «Vogliamo portare a casa questo trofeo dopo tante finali perse, ci ha detto questa cosa anche il mister»

Palladino e De Roon non temono Dortmund e il Muro giallo: “Leggeri e sfrontati, senza paura”Marten de Roon e Rudi Palladino si preparano alla sfida contro il Dortmund, anche se nel passato il centrocampista dell’Atalanta ha vissuto una serata memorabile a San Siro con l’Ajax, e non teme il Muro giallo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.