La Procura ha accertato l’esistenza di incontri riservati presso lo stadio di San Siro, durante i quali si sarebbero discusse le designazioni arbitrali. Le riunioni coinvolgerebbero figure incaricate di assegnare gli arbitri alle partite di calcio, con riferimenti a preferenze per la squadra locale. L’indagine si concentra sull’eventuale influenza di questi incontri sulle decisioni ufficiali durante le partite.

Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Gli aggiornamenti Alisson Juve, Bremer non ha dubbi: «E’ fortissimo, ma non ci ho parlato. Non tocca a me» Celik Juventus, il turco resta una possibilità per la Vecchia Signora: la posizione della Roma e cosa potrebbe accadere in futuro Juventus regina indiscussa del settore giovanile in Serie A: il progetto Next Gen funziona. Numeri e dettagli Nicolò Turco rivela: «La Juve è una seconda famiglia, ho il rimpianto di averla lasciata. Yildiz? All’inizio era timido ma poi.» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caso Rocchi, la Procura scopre riunioni segrete a San Siro: «Designazioni arbitrali in base al gradimento dell’Inter»

Notizie correlate

Caso Rocchi: indagini su designazioni e pressioni VAR per l’Inter? Cosa sapere La Procura di Milano indaga Gianluca Rocchi per frode sportiva su designazioni e VAR.

La Procura: "Rocchi scelse arbitri graditi all'Inter". E spunta anche un caso VarAGI - Gianluca Rocchi nell’inchiesta della Procura di Milano è accusato di concorso in frode sportiva per avere scelto arbitri graditi all’Inter in...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Calcio ancora nella bufera: il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Il designatore Rocchi è indagato per frode sportiva, pesa anche il caso di Inter-Verona; Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: Sono sereno; Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: Sono sereno.

Caso Rocchi, le accuse della Procura di Milano: Scelti arbitri per favorire l'InterNell’inchiesta della Procura di Milano, Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva. Secondo quanto emerge dall’avviso di garanzia visionato dall’AGI, i ... tuttojuve.com

Caso Rocchi, tre capi d'accusa contro il designatore arbitrale: ecco quali sonoL'inchiesta della Procura di Milano ha puntato i riflettori sull'operato di Gianluca Rocchi, contestandogli l'ipotesi di reato di frode sportiva nell'esercizio delle sue funzioni di designatore dell'A ... laziopress.it

"AGI - Gianluca Rocchi nell’inchiesta della Procura di Milano è accusato di concorso in frode sportiva per avere scelto arbitri graditi all’Inter in alcune partite" Questo è quanto svelato da AGI sul caso che vede nell'occhio del ciclone Rocchi Nel frattempo, - facebook.com facebook

La Procura: "Rocchi scelse arbitri graditi all'Inter". E spunta anche un caso Var x.com