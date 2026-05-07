Derby via libera ai tifosi riminesi Per gara1 a Jesi 150 biglietti

I tifosi riminesi potranno assistere a gara 1 a Jesi, con 150 biglietti disponibili. La vendita dei biglietti è stata aperta alle 20 di ieri sera e ora è possibile acquistare i tagliandi per la partita. La presenza dei supporter riminesi è stata confermata, segnando un passo importante per la trasferta. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alla disponibilità o alle modalità di acquisto.

La prima buona notizia è arrivata alle 20 di ieri sera, quando è stata aperta la vendita dei biglietti per gara1 a Jesi: ci saranno i supporter riminesi. Lo si è notato leggendo la specifica sul sito di Vivaticket, nella pagina della Vuelle che riguarda gara1, che recitava esattamente: "I residenti in provincia di Rimini potranno acquistare solo nel settore ospiti contattando la propria società". Ed è un netto miglioramento rispetto all’ipotesi più cupa, quella della trasferta vietata che cominciava a serpeggiare tra i supporter biancorossi. Poi è arrivato il comunicato social della Vuelle, che rimandava alla pagina dettagliata con le specifiche del caso.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Derby, via libera ai tifosi riminesi. Per gara1 a Jesi 150 biglietti Notizie correlate Brindisi a Rimini: Final Four, caccia ai biglietti! Vendita liberaLa Final Four di Coppa Italia di Serie A2: Brindisi in partenza per Rimini, ecco come e quando comprare i biglietti La Valtur Brindisi si prepara a... "Pensa pagare 150 euro per questo...": ai tifosi Milan-Juve non è piaciutaPoche occasioni da gol, pochissime emozioni: Milan-Juventus, per la seconda volta consecutiva, termina 0-0. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Scontri Italia-Israele, via libera ai due patteggiamenti; Rosso diretto ai giocatori che si coprono la bocca: via libera dell'Ifab, la nuova modifica al regolamento già dai Mondiali 2026; E' già clima derby: agricoltori modenesi rifiutano l'autobus con lo stemma della Reggiana. Roma-Lazio, via ai biglietti: date, fasi e tutte le infoROMA-LAZIO BIGLIETTI - Scatta la corsa ai biglietti per il Derby della 37ª giornata di Serie A, ultimo impegno casalingo stagionale per la Roma. La ... europacalcio.it Sarà derby con la Salernitana #8sport - facebook.com facebook #Tennis, sticker omofobi contro #Sinner. Il retroscena con il derby della Capitale x.com