Brindisi a Rimini | Final Four caccia ai biglietti! Vendita libera

Brindisi si prepara a partire per Rimini, dove si svolge la Final Four di Coppa Italia di Serie A2. La squadra cerca di assicurarsi i biglietti per sostenere i tifosi durante le partite. La vendita è aperta al pubblico e permette di prenotare i posti in anticipo. Molti appassionati sono già in fila per assicurarsi i biglietti, che sono disponibili sia online che nei punti vendita autorizzati. La sfida si avvicina e l’attesa cresce.

La Final Four di Coppa Italia di Serie A2: Brindisi in partenza per Rimini, ecco come e quando comprare i biglietti. La Valtur Brindisi si prepara a una trasferta cruciale: la Final Four di Coppa Italia di Serie A2, in programma al Palasport Flaminio di Rimini il 13 marzo. La prevendita dei biglietti è già attiva per gli abbonati a una specifica piattaforma, mentre la vendita generale aprirà a breve, offrendo a tifosi e appassionati l'opportunità di assistere a questo importante evento del basket italiano. Priorità ai Tifosi Più Fedeli: La Fase di Prevendita. La fase iniziale della vendita dei biglietti è stata riservata agli abbonati a una piattaforma dedicata, un'iniziativa volta a premiare la fedeltà di chi sostiene costantemente il basket di secondo livello.