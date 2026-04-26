Pensa pagare 150 euro per questo | ai tifosi Milan-Juve non è piaciuta

La partita tra Milan e Juventus si conclude ancora senza reti, con un risultato di 0-0. Durante l'incontro, i tifosi presenti si sono lamentati per la mancanza di occasioni da gol e di emozioni sul campo. In alcuni casi, i supporters hanno espresso il loro disappunto anche attraverso commenti sul costo del biglietto, arrivato a 150 euro. La sfida si aggiunge alla lista di incontri senza reti tra le due squadre.