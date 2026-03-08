Milan Inter derby scudetto a San Siro | le ultime sulle scelte di Chivu per la stracittadina

Stasera si gioca il derby di Milano tra Milan e Inter a San Siro. Chivu ha deciso la formazione e ha comunicato le scelte ufficiali per la partita. La sfida rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre e si svolge nel contesto della corsa scudetto. Le squadre sono pronte a scendere in campo con le formazioni definitive.

Inter News 24 Milan Inter, Chivu ha sciolto definitivamente le riserve in vista del derby di questa sera contro la squadra di Allegri. Le ultime. Milano si ferma per la notte più attesa dell'anno: il Derby della Madonnina che può decidere i destini della Serie A. Con l' Inter saldamente in vetta a quota 67 punti, la sfida contro il Milan di Allegri rappresenta l'occasione d'oro per "ammazzare" definitivamente il campionato e cucire sul petto lo scudetto. Cristian Chivu deve però fare i conti con un'infermeria affollata proprio nel momento cruciale della stagione. Milan Inter a San Siro: Zielinski regista e attacco d'emergenza per Chivu.