Depurazione Fismic Filcom Confsal | La gestione di Pisano è un concentrato di fallimenti

La gestione dell'ente di depurazione è stata criticata da FismicFilcom Confsal, che ha definito il lavoro svolto come un insieme di fallimenti. Un esempio concreto è rappresentato dal caso di Sirpress a Nusco, considerato un risultato negativo delle politiche adottate dall'ASI. La vicenda ha attirato l'attenzione sul funzionamento delle strutture preposte alla depurazione e sulle responsabilità delle amministrazioni coinvolte.

Il caso Sirpress di Nusco è la testimonianza tangibile del fallimento delle politiche messe in atto dall'Asi. Negli ultimi anni, due fallimenti per oltre 35 milioni di Euro, servizi scadenti e 50 lavoratori licenziati dall' Asidep. Dirigenti rinviati a giudizio per “inquinamento ambientale” e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Fismic-Confsal a congresso in Campania su lavoro e intelligenza artificialeAl via la 3^ assise provinciale e territoriale Fismic-Confsal e la prima assise regionale Filcom-Fismic-Confsal. Incidente sul lavoro nella Aurubis di Amburgo, Fismic Confsal: "Chiarezza sul caso Brosca"La morte di un operaio nello stabilimento di Amburgo, in Germania, riporta all'attenzione la questione della sicurezza sul lavoro e nello specifico...