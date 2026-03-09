Incidente sul lavoro nella Aurubis di Amburgo Fismic Confsal | Chiarezza sul caso Brosca

Un incidente sul lavoro si è verificato nello stabilimento Aurubis di Amburgo, causando la morte di un operaio e il ferimento di un altro. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ricordando il caso di un delegato licenziato mesi fa nello stabilimento gemello di Avellino. La Fismic Confsal richiede ora maggiore chiarezza sulla vicenda.

La morte di un operaio nello stabilimento di Amburgo, in Germania, riporta all'attenzione la questione della sicurezza sul lavoro e nello specifico la vicenda che portò alcuni mesi fa al licenziamento di Ciro Brosca Brosca fu licenziato perché chiedeva più sicurezza nella sua fabbrica. Il caso è arrivato in Tribunale ad Avellino e sarà discusso tra pochi giorni. Chiediamo giustizia per Ciro Brosca dichiara il segretario provinciale Giuseppe Zaolino. L'incidente mortale nella fabbrica gemella del gruppo è purtroppo la testimonianza che il lavoro in fonderia è tra gli ambienti più pericolosi. Il nostro delegato aveva sollevato in più circostanze, osservazioni di rischio che non sono state ascoltate, pagando con il licenziamento strumentale il coraggio dimostrato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

