Si è aperto in Campania il congresso di Fismic-Confsal, che vede riunite delegazioni provenienti da diverse province e territori. Durante l'evento si discuterà di temi legati al lavoro e all’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di analizzare le sfide e le opportunità del settore. Contestualmente, si è svolta anche la prima assemblea regionale di Filcom-Fismic-Confsal, coinvolgendo rappresentanti e iscritti della zona.

Al via la 3^ assise provinciale e territoriale Fismic-Confsal e la prima assise regionale Filcom-Fismic-Confsal. Tavola rotonda con istituzioni, sindacato e rappresentanze datoriali.. Napoli, 14 apr – Lavoro, sviluppo e intelligenza artificiale: sono i tre assi attorno ai quali si costruirà il doppio appuntamento congressuale promosso da Fismic-Confsal e Filcom-Fismic-Confsal oggi, 14 aprile, a San Vitaliano, in provincia di Napoli. Il 3° Congresso Provinciale e Territoriale Fismic-Confsal e il 1° Congresso Regionale Filcom-Fismic-Confsal si terranno oggi, sotto il segno di un tema di stringente attualità: il rapporto tra la forza del lavoro umano e le trasformazioni indotte dall’intelligenza artificiale nel mondo produttivo campano e nazionale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Fismic-Confsal a congresso in Campania su lavoro e intelligenza artificiale

Incidente sul lavoro nella Aurubis di Amburgo, Fismic Confsal: "Chiarezza sul caso Brosca"La morte di un operaio nello stabilimento di Amburgo, in Germania, riporta all'attenzione la questione della sicurezza sul lavoro e nello specifico...

Salute del cervello e intelligenza artificiale: 38 persone su 100 utilizzano strumenti di intelligenza artificiale ma 1 persona su 2 teme un aumento di ansia e stressIn occasione della Settimana del Cervello 2026 (16-22 marzo), dedicata al confronto tra le diverse dimensioni dell’intelligenza umana e artificiale,...