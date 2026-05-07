L'ex sindaco ha commentato le recenti proposte dell’amministrazione riguardo al deposito Eav, affermando che le misure previste non costituiscono veri compensi. Ha suggerito di sviluppare un piano traffico dettagliato per affrontare gli impatti dell’opera, invece di limitarsi a misure che considera insufficienti. La discussione si inserisce nel dibattito sull’opportunità di realizzare questa infrastruttura senza che siano state definite adeguate contropartite.

Il mega deposito officina di treni Eav che si sta realizzando a Giugliano è un'opera che consente all'amministrazione comunale di chiedere delle compensazioni, cioè opere che interventi infrastrutturali, ambientali o sociali realizzati per bilanciare l'impatto negativo di nuove grandi costruzioni. In questo caso dato che l'opera che si sta realizzazione è di circa 100 milioni di euro, le compensazioni da richiedere possono essere rilevanti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Giugliano.Deposito Eav, Pianese: Quelle previste non sono compensazioni, si preveda piano traffico

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