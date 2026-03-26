L'Agenas ha aggiornato lo stato delle case di comunità in Italia, evidenziando che su 1.723 programmate ne sono operative appena 66. In Abruzzo, sono state completate solo due strutture. La costruzione di queste strutture, finanziate dal PNRR, procede con ritardi significativi rispetto alle previsioni iniziali.

Pubblicato il report relativo al monitoraggio del secondo semestre 2025 dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Evidenti le differenze territoriali Procede a rilento la realizzazione delle Case di comunità finanziate dal pnrr: in Italia quelle totalmente attive sono 66 a fronte delle 1.723 previste. A fare il punto è il monitoraggio Agenas (Agenzia regionale per i servizi sanitari regionali) del secondo semestre 2025 rilanciato dall’agenzia Adnrkonos. Dal monitoraggio emerge che le strutture operative, con almeno un servizio, sono meno della metà (45%), mentre sono appena 66 quelle con tutti i servizi attivi, compresa presenza medica e infermieristica (per i tempi previsti dal decreto ministeriale 77). 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - L'Agenas fa il punto sulle case di comunità: dell 1.723 previste solo 66 quelle realizzate. In Abruzzo sono 2

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