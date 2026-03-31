fa carte false per ottenere il permesso di soggiorno a terni

La polizia di Terni ha denunciato un cittadino nigeriano per aver prodotto documenti falsi al fine di ottenere il permesso di soggiorno. Contestualmente, sono state avviate le procedure per l’espulsione di un cittadino marocchino coinvolto in attività irregolari. L’attività delle forze dell’ordine si concentra sul contrasto all’immigrazione clandestina e ai reati collegati.

Un cittadino nigeriano denunciato e via alle pratiche per l’espulsione di un cittadino marocchino. La polizia di Stato di Terni prosegue l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare e ai reati connessi. TerniToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "Matrimoni bianchi" a 10.000 euro, pagamenti tracciati e minacce a chi denunciava Terni, operazione ‘Alto Impatto’: espulsioni e violazioni al Codice della strada. Il bilancio . 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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