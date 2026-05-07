Delitto di Gemona Lorena Venier rompe il silenzio davanti al pubblico ministero
L'inchiesta sull'omicidio di un giovane trovato ucciso e smembrato nella sua abitazione di Gemona ha portato alla testimonianza di Lorena Venier, che ha parlato davanti al pubblico ministero. La donna ha deciso di rompere il silenzio in un momento cruciale delle indagini, che stanno cercando di fare luce sui dettagli di un crimine che ha sconvolto la comunità.
L'inchiesta sull'omicidio di Alessandro Venier, il giovane ucciso e fatto a pezzi nella sua casa di Gemona, segna un punto di svolta decisivo. Lorena Venier, madre della vittima e rea confessa del delitto, ha deciso di presentarsi spontaneamente davanti al pubblico ministero in seguito alla.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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