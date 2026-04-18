Un uomo coinvolto in un omicidio avvenuto in zona Darsena si è presentato ieri davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. Dimesso dall’ospedale nel pomeriggio, ha trascorso pochi giorni in prognosi e subito dopo è stato trasferito in carcere, dove rimarrà in custodia cautelare. Durante l’udienza, ha risposto in silenzio alle domande del giudice.

È stato dimesso giovedì pomeriggio dall’ospedale. Pochi giorni di prognosi, zero secondi di libertà: perché i carabinieri, dopo averlo piantonato, lo hanno accompagnato in carcere. E ieri pomeriggio eccolo davanti al gip Corrado Schiaretti. Ma solo per pochi minuti: giusto il tempo di avvalersi della facoltà di non rispondere. E poi Madi Kedjougou Dambele è tornato in cella. Fermo convalidato più custodia cautelare in carcere per il 36enne originario del Mali, regolare, difeso dall’avvocato Cristiana Burdi e accusato dell’ omicidio aggravato (dai futili motivi ) del 29enne senegalese Moussa Cisse. "Era molto provato", ha detto il suo legale precisando che, in ogni caso, per ora il 36enne non potrebbe chiedere i domiciliari visto che un domicilio non ce lo ha.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il delitto della Darsena. Dambele in silenzio davanti al gip. Per ora resta in carcere per omicidio

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