Durante un interrogatorio, un testimone ha riferito di aver notato alcune modificazioni nelle dichiarazioni fatte in precedenza. Le autorità hanno ascoltato attentamente le sue parole, che hanno suscitato tensione tra gli investigatori. Le indagini sul caso continuano a progredire, con nuovi dettagli che vengono analizzati per chiarire la dinamica dei fatti. I dettagli raccolti vengono inseriti nel quadro delle evidenze finora emerse.

Emergono nuovi elementi nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. Gli inquirenti avrebbero registrato una «modificazione» del contenuto delle testimonianze rese da Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, nell’arco di 18 anni, dichiarazioni che sarebbero state confermate fino a due mesi prima. Le valutazioni degli inquirenti A renderlo noto è il Tg1 sui propri profili social. Secondo quanto riportato nelle carte dell’inchiesta, i carabinieri definiscono Marco Poggi «ostile» e alle prese con una «costante difesa d’ufficio di Andrea Sempio », di cui è da sempre amico. Le parole durante l’interrogatorio Nel corso dell’interrogatorio del 20 maggio 2025, Poggi avrebbe espresso disagio rispetto alla situazione: «Io capisco che fate il vostro lavoro, però in questa situazione mi state influenzando».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Delitto di Garlasco, testimonianze di Marco Poggi: “Modificazioni” e tensione nell’interrogatorio

Delitto di Garlasco, siti hard: gli avvocati di Marco Poggi diffidano i periti della procura

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La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello de x.com