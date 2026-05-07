Nel procedimento per il delitto di Garlasco, tra i beni sequestrati figurano agende, telefoni e file provenienti dal programma televisivo “Le Iene”. Tra i materiali acquisiti si trova anche una fotografia di Andrea Sempio, con una lunga chioma, pubblicata sulla “Provincia Pavese” poche ore dopo l’evento criminoso. L’indagine ha portato a sequestrare vari oggetti legati all’inchiesta, in cui Sempio è accusato di aver ucciso Chiara Poggi.

C’è anche una fotografia di Andrea Sempio con una lunga chioma, apparsa sulla “Provincia Pavese” in via Pascoli poche ore dopo il delitto, nell’elenco dei beni sequestrati nell’ambito dell’inchiesta in cui è accusato di avere ucciso Chiara Poggi. L’elenco dei materiali sequestrati Tra gli oggetti acquisiti figurano una cinquantina tra agendine, block notes e quaderni, segno di un’indagine di “altri tempi”, quando si scriveva prevalentemente su carta. E poi tre telefoni cellulari, varie pendrive, macchine fotografiche, decine di Cd-Rom – alcuni contenenti brani musicali – e DVD. Documenti e appunti Tra le cose sequestrate ai genitori,...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Delitto di Garlasco, l’elenco dei sequestri: agende, telefoni e file de “Le Iene”

Delitto di Garlasco: gli ultimi aggiornamenti - Storie italiane 12/01/2026

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