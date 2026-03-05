Roberta Bruzzone ha dichiarato a Quarto Grado di possedere file audio che potrebbero cambiare la versione dei fatti sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto vent’anni fa a Garlasco. La criminologa ha affermato di avere materiale che potrebbe rivedere le ricostruzioni finora fatte, senza comunque approfondire i dettagli o le implicazioni di tali prove. La vicenda resta al centro dell’attenzione degli inquirenti e dei media.

Roberta Bruzzone ha in mano qualcosa di clamoroso. Qualcosa che a vent’anni di distanza dal delitto di Garlasco potrebbe riscrivere l’omicidio di Chiara Pogg i. La criminologa, nel corso della trasmissione Quarto Grado, ha confessato di essere in possesso di alcuni file audio contenti un’altra verità, una nuova ricostruzione dell’omicidio della ragazza ipotizzando una spedizione punitiva ai suoi danni. Ricostruzione alla quale va detto: non crede. Secondo queste “voci insistenti” «che mi sono arrivate in questi giorni da persone autorevoli, soggetti che in questa storia hanno un ruolo a vario titolo in questa vicenda, Chiara Poggi sarebbe stata uccisa dopo aver scoperto un presunto giro di cocaina che avrebbe coinvolto amici e conoscenti, tra cui Andrea Sempio, le gemelle Cappa e suo fratello Marco». 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il delitto di Garlasco è stato una spedizione punitiva? Roberta Bruzzone rivela a Quarto Grado di avere dei file audio che potrebbero riscrivere l’omicidio di Chiara Poggi

