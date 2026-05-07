I legali di Andrea Sempio, recentemente inserito nel procedimento per il delitto di Garlasco, stanno cercando di recuperare materiale audio che possa mettere in discussione le intercettazioni ambientali registrate durante le indagini. Secondo quanto dichiarato, l’obiettivo è dimostrare che Sempio commentava un podcast, fatto che potrebbe influenzare l’interpretazione delle conversazioni captate dalle forze dell’ordine. Le attività sono in corso e si concentrano sul materiale audio disponibile.

I legali di Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto di Garlasco, sono al lavoro per recuperare del materiale audio che possa smontare le accuse dei pm di Pavia, in particolar modo quelle legate alle intercettazioni ambientali. I magistrati, che hanno proposto una nuova dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi, ritengono che solamente chi aveva visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi poteva sapere che quel filmato si trovasse su una pendrive. Durante l’interrogatorio, al quale l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, i pm hanno letto a Sempio e ai suoi legali una trascrizione di un’intercettazione ambientale in cui l’amico di Marco Poggi parla dei filmati di Alberto e Chiara e racconta il possibile dialogo con la vittima.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Delitto di Garlasco, i legali di Andrea Sempio lavora per smontare le intercettazioni: “Commentava un podcast”

Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

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