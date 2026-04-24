Un nuovo capitolo si aggiunge al caso Garlasco con un esposto presentato contro la difesa di Stasi. L’accusa riguarda la gestione mediatica dell’intera vicenda. La vicenda giudiziaria rimane sotto i riflettori, con le parti coinvolte che si accusano a vicenda di manovre volte a influenzare l’opinione pubblica. La discussione si concentra ora sulle modalità con cui sono state gestite le comunicazioni e le strategie legali adottate.

L’esposto e le accuse sulla gestione mediatica. Un nuovo fronte si apre nel caso Garlasco, uno dei più discussi della cronaca giudiziaria italiana. Alla Procura generale è stato depositato un esposto articolato, composto da oltre venti pagine, corredato da documenti, chat e file audio. Al centro del documento, presentato tramite lo studio legale Gasperini-Fabrizi, ci sono presunte anomalie nella gestione mediatica delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, oggi tornato sotto i riflettori con Andrea Sempio indagato. Secondo quanto emerge, l’esposto punta il dito anche contro l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, sostenendo che avrebbe avuto un ruolo nel “condizionare” il racconto mediatico della vicenda.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Caso Garlasco, esposto contro la difesa Stasi: De Rensis attacca ‘È una manovra per colpirci’

Delitto di Garlasco: la difesa di Stasi al lavoro su una nuova consulenza sul dna

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Caso Garlasco, depositati audio a Milano su presunti depistaggi investigativi L’esposto è stato presentato in Procura Generale con diversi file sonori citati da Roberta Bruzzone sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi https://www.ildubbio.news/news/giustizia/50 - facebook.com facebook

Il caso #Garlasco e il possibile movente. Gli inquirenti analizzano appunti e post trovati nel pc di Andrea Sempio e indagano il suo profilo psicologico e sulle sue modalità di relazione con le ragazze. #Tg1 Elena Fusai x.com