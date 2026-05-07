Delitto della Baita al Lago il 27 maggio si decide sui domiciliari per Taha Bennani
Il 27 maggio si terrà al Tribunale del Riesame di Venezia un’udienza per discutere l’appello presentato dai difensori di Taha Bennani, un ragazzo di 22 anni coinvolto nel caso del delitto della Baita al Lago. La Corte d’assise di Treviso aveva negato gli arresti domiciliari a Bennani, e ora si deciderà se accogliere o meno la richiesta di modifica delle misure cautelari.
È stata fissata al 27 maggio prossimo l'udienza in camera di consiglio presso il Tribunale del Riesame di Venezia per l'appello presentato dai difensori contro il rigetto con cui la Corte d'assise di Treviso ha negato gli arresti domiciliari nei confronti di Taha Bennani, il ragazzo 22enne di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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