Omicidio alla Baita al Lago Taha Bennani resta in cella | negati i domiciliari

Un uomo accusato di aver commesso un omicidio presso la Baita al Lago rimane in carcere, poiché il giudice ha negato la richiesta di domiciliari. Durante l'udienza non sono stati presentati elementi sufficienti a modificare la misura cautelare attuale. La decisione è stata presa dopo aver valutato le prove e le circostanze del caso, senza concedere alternative meno restrittive all'indagato.

Non sono emersi elementi a favore dell'indagato che possano essere il presupposto per la modifica della misura cautelare. Con questa formula il presidente della Corte d'Assise Alberto Fraccalvieri ha detto "no" alla richiesta di mettere ai domiciliari Taha Bennani, uno dei due giovani (l'altro è.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Omicidio alla "Baita al Lago" di Castelfranco, Badr Rouaji è stato scarceratoQuesta mattina Badr Rouaji, il 20enne accusato di concorso morale nell'omicidio di Lorenzo Cristea e del tentato omicidio di Alessandro Bortolami... Omicidio alla "Baita al Lago" di Castelfranco, sette giovani verso il processoLa Procura di Treviso ha notificato la chiusura indagini per la tragedia in cui, la mattina del 4 maggio scorso, ha perso la vita Lorenzo Cristea,... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Omicidio Cristea, anche la difesa di Taha Bennani chiede i domiciliari; UCCISERO LORENZO, RINVIATI A GIUDIZIO PER OMICIDIO; Accoltellato e ucciso fuori dalla discoteca: in due a processo per l’omicidio di Lorenzo; Treviso, ventenne ucciso fuori dalla discoteca: due a processo, altri tre patteggiano. Omicidio Cristea, rinvio a giudizio per i due ventenni: a giugno il processo in AssiseTaha Bennani e Badr Rouaji sono accusati di concorso in omicidio volontario, tentato omicidio e lesioni personali aggravate per i fatti accaduti la mattina del 4 maggio del 2025 quando in via Pagnana ... padovaoggi.it Badr Rouaji e Taha Bennani andranno a processo per l’omicidio di Lorenzo Cristea, ucciso in una rissa nel 2025 a Castelfranco. Il giudice ha fissato l’inizio del processo all’11 giugno - facebook.com facebook