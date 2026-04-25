Via Imperatore Federico | C' è una piccola maleodorante discarica tutta colpa di panormitani vastasi

Lungo via Imperatore Federico si trova una piccola discarica che produce cattivo odore e che, secondo alcune fonti, sarebbe causata dai residenti locali. È ormai comune vedere un cestino con un sacchetto di plastica riempito di rifiuti, lasciato spesso di notte, portando a comportamenti di abbandono di spazzatura da parte di alcune persone. La presenza di questa discarica e il comportamento di chi lascia i rifiuti sono stati segnalati più volte.

E' ormai consuetudine la presenza del piccolo cestino con sacchetto Rap che fa ritenere a tanti maleducati di poter, nottetempo, depositare i propri rifiuti. Cittadini senza dignità ma anche la Rap non scherza, nonostante diverse segnalazioni. Quest'ultima discarica, cresciuta quotidianamente.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Puliamo i quartieri in missione a Vallenoncello: trovata una piccola discarica in via DoganaNuova missione per i volontari di Puliamo i quartieri che si sono dati appuntamento nel quartiere di Vallenocello per restituire decoro a una delle... Foggia sulle orme di Federico II: presentato il progetto culturale 'Sui passi dell’Imperatore'Il progetto è stato illustrato da Giuseppe De Lillo, rappresentante dell’associazione Daunia in Italy, che ha spiegato obiettivi e prospettive...