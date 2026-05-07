Delinquente rimbambito fantoccio | Grillo sommerso dagli insulti in una lettera anonima Chi di vaffa colpisce…

In una lettera anonima inviata a una figura politica, sono stati rivolti diversi insulti e epiteti duri. Tra le parole usate ci sono “delinquente”, “fantoccio”, “rimbambito” e altre ancora, che lo descrivono con toni offensivi e denigratori. La missiva contiene un lungo elenco di termini che accusano e insultano senza mezzi termini, creando un quadro di accuse pesanti e di forte impatto verbale.

“Delinquente, fantoccio fanatico, simulatore utopico, rimbambito, scellerato, schiavista, arrogante, tracotante, vaneggiatore, pervertitore, incapace di intendere e di volere”. Questi, e molti altri, gli insulti disseminati in una lettera anonima ricevuta da Beppe Grillo, che il co-fondatore e ormai ex garante del Movimento 5 stelle pubblica sui social. “I miei fan internazionali”, è la battuta sarcastica con cui il comico genovese denuncia quanto successo. Grillo riceve e pubblica una lettera anonima di insulti. Non solo. In effetti la fatidica lettera è un delirio in piena regola: scritta a mano, tra le righe non ci si limita ai soli epiteti tutt’altro che carini nei confronti del padre nobile a 5 stelle.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Delinquente, rimbambito, fantoccio”: Grillo sommerso dagli insulti in una lettera anonima. Chi di vaffa colpisce… Notizie correlate Leggi anche: Una lettera anonima si scaglia contro la via per Sara Piffer. E il Trentino resta senza parole Nola si stringe attorno a Domenico Caliendo, l’addio nel Duomo segnato da una inquietante lettera anonimaFunerali di Domenico Caliendo, spunta la lettera anonima prima delle celebrazione: il contenuto al vaglio degli inquirenti.