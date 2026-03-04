Nola si stringe attorno a Domenico Caliendo l’addio nel Duomo segnato da una inquietante lettera anonima

A Nola si sono svolti i funerali di Domenico Caliendo, con molte persone presenti nel Duomo. Prima dell’inizio della cerimonia, è stata trovata una lettera anonima, il cui contenuto è ora sotto analisi da parte delle forze dell’ordine. La scoperta ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul posto, creando un’atmosfera di attesa tra i presenti.

Funerali di Domenico Caliendo, spunta la lettera anonima prima delle celebrazione: il contenuto al vaglio degli inquirenti. Si stanno svolgendo in questo momento, in un’atmosfera di profonda commozione e dolore composto, i funerali di Domenico Caliendo presso il Duomo di Nola. Una comunità intera si è radunata per l’ultimo saluto al piccolo, ma neppure il giorno del commiato ha potuto offrire un clima di totale serenità. A scuotere il sagrato, a pochi minuti dall’inizio della celebrazione, sono state le pesanti dichiarazioni dell’avvocato della famiglia Caliendo, che ha reso nota l’esistenza di un documento finora inedito. Si tratterebbe della copia di una missiva datata 27 gennaio 2026, redatta su carta intestata dell’Ospedale Monaldi e, stando a quanto dichiarato dall’avvocato,firmata dall’intera équipe del dottor Guido Oppido. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

