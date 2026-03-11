Una lettera anonima si scaglia contro la via per Sara Piffer E il Trentino resta senza parole

Una lettera anonima critica la decisione di intitolare una via a Sara Piffer, la giovane ciclista investita e uccisa nel gennaio 2025. La missiva, inviata da un mittente sconosciuto, è arrivata al Comune del Trentino e ha suscitato sorpresa e sconcerto tra i residenti. La questione dell’intitolazione ha diviso l’opinione pubblica, mentre l’identità di chi ha scritto il documento rimane irrisolta.

Non c’è pace per Sara Piffer; o meglio, per la sua memoria. A qualcuno o qualcuna o ad alcuni (non si sa, chi ha fatto tutto ciò ha scelto la via dell’anonimato) evidentemente non deve essere andata giù l’intitolazione di una via alla giovane ciclista investita e uccisa nel gennaio 2025 tra Mezzolombardo e Mezzocorona, durante una sessione di allenamento sulle strade nostrane. La questione non ha toccato solo la comunità di Giovo, ma anche i vertici della Provincia, come si evince dalle parole dell’assessore e vicepresidente di Piazza Dante Achille Spinelli, che ha detto: “Noi siamo dalla parte di Sara; dalla parte della famiglia di Sara, che ha rielaborato il dolore costruendo - e sostenendo autonomamente - un forte percorso di testimonianza e sensibilizzazione sul fenomeno degli omicidi stradali. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

