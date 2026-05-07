Degrado a Cardinale | rifiuti e abbandono senza interventi

A Qualiano, nella zona di Cardinale, la situazione di abbandono e sporcizia continua a peggiorare. Nonostante le numerose segnalazioni da parte dei residenti, nessun intervento è stato ancora effettuato. Strade e aree pubbliche sono ricoperte di rifiuti, mentre l’incuria si fa sempre più evidente. La mancanza di interventi contribuisce al degrado crescente di questa zona, lasciata senza risposte concrete.

Qualiano zona Cardinale, continue segnalazioni ignorate: resta tra immondizia, incuria e degrado crescente.. Ancora degrado nella zona Cardinale di Qualiano, dove l’immondizia continua ad accumularsi nonostante le numerose segnalazioni. L’immagine mostra sacchi di rifiuti, plastica e materiali abbandonati ai bordi della strada, in un’area ormai completamente lasciata all’incuria. A rendere ancora più evidente lo stato di abbandono è il contesto circostante: vegetazione alta e incontrollata, strade trascurate e strutture fatiscenti che raccontano il degrado di una zona dimenticata da troppo tempo. Si denuncia da tempo una situazione insostenibile, tra cattivi odori, sporcizia e totale assenza di interventi concreti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Degrado a Cardinale: rifiuti e abbandono senza interventi Notizie correlate Qualiano, nuovo abbandono di rifiuti in via Falcone: degrado senza fineA Qualiano aumentano i sacchi lasciati dai “soliti incivili”: ora spuntano anche 10 sacchi di indumenti su via Falcone lato circumvallazione esterna... Leggi anche: Viterbo, i cittadini lanciano l'allarme per il degrado: "Sesso in pieno giorno tra rifiuti e abbandono" Altri aggiornamenti Si parla di: Terni, insieme ai carri sfila il degrado; Degrado a Cardinale: rifiuti e abbandono senza interventi - Punto!. Napoli, degrado e immondizia a Posillipo: la Spiaggia delle Monache invasa dai rifiuti, la denuncia dei residentiLa famosa Spiaggia delle Monache a Posillipo è invasa dai rifiuti. Lo si vede chiaramente dalle immagini inviate al Mattino dal ... msn.com