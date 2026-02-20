Qualiano nuovo abbandono di rifiuti in via Falcone | degrado senza fine

A Qualiano aumentano i sacchi lasciati dai “soliti incivili”: ora spuntano anche 10 sacchi di indumenti su via Falcone lato circumvallazione esterna. Una nuova segnalazione, stessa storia. A Qualiano, lungo via Falcone lato circumvallazione esterna, i rifiuti continuano ad aumentare. Nonostante le recenti segnalazioni, oggi è stato registrato un nuovo abbandono: un numero imprecisato di sacchi di indumenti lasciati sul ciglio della strada – dove insistono altri cumulli precedenti – da qualche farabutto del “sacchetto selvaggio”, certo di farla franca e indisturbato. Una discarica sotto gli occhi di tutti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Leggi anche: Qualiano, nuovo abbandono di rifiuti in piazza Santa Maria delle Grazie

Leggi anche: Qualiano, via Giovanni Falcone invasa dai rifiuti sulla circumvallazione

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Discarica abusiva a Pozzo Nuovo: Qualiano sommersa dai rifiuti - Punto!; Qualiano rimossi i rifiuti da Piazzetta Santa Maria delle Grazie; Qualiano, via Giovanni Falcone invasa dai rifiuti sulla circumvallazione - Punto!; Discarica abusiva a Pozzo Nuovo | Qualiano sommersa dai rifiuti.

Qualiano, via Cavour nel degradoNon è una strada, è un percorso a ostacoli. È durissima la denuncia che arriva dalla pagina Facebook Progetto Comune, realtà civica attiva sul territorio di ... napolivillage.com

Qualiano, nuove segnalazioni su piazza Rosselli: strade dissestate e lavori che preoccupano i cittadini. Buche profonde, pavimentazione deteriorata — anche nei tratti rifatti di recente — e cantieri senza segnalazioni nei pressi del Plesso Don Bosco. Le im - facebook.com facebook