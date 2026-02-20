Qualiano nuovo abbandono di rifiuti in via Falcone | degrado senza fine
A Qualiano, alcuni residenti hanno trovato dieci sacchi di vestiti abbandonati lungo via Falcone, vicino alla circonvallazione esterna. Questo nuovo episodio si aggiunge a una serie di scarichi abusivi che peggiorano il decoro urbano. Nonostante i controlli, i rifiuti vengono ancora lasciati in strada, creando un problema di degrado che si ripete frequentemente. La situazione solleva preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti e il rispetto delle regole da parte dei cittadini.
A Qualiano aumentano i sacchi lasciati dai “soliti incivili”: ora spuntano anche 10 sacchi di indumenti su via Falcone lato circumvallazione esterna. Una nuova segnalazione, stessa storia. A Qualiano, lungo via Falcone lato circumvallazione esterna, i rifiuti continuano ad aumentare. Nonostante le recenti segnalazioni, oggi è stato registrato un nuovo abbandono: un numero imprecisato di sacchi di indumenti lasciati sul ciglio della strada – dove insistono altri cumulli precedenti – da qualche farabutto del “sacchetto selvaggio”, certo di farla franca e indisturbato. Una discarica sotto gli occhi di tutti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
