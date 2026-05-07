Definito l’avversario di Sinner a Roma | programma in chiaro orario probabile streaming

A Roma, Jannik Sinner affronterà al secondo turno dell’ATP Masters 1000 l’austriaco Sebastian Ofner. Sinner, prima testa di serie e numero uno del ranking mondiale, ha passato il primo turno battendo l’americano Alex Michelsen con un duplice 6-3. Ofner ha vinto il suo match di esordio contro Michelsen, che aveva eliminato il suo avversario nel turno precedente. La partita tra Sinner e Ofner si giocherà in orario ancora da definire e sarà trasmessa in chiaro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sarà l’ austriaco Sebastian Ofner l’avversario dell’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma: sconfitto all’esordio, con un duplice 6-3, lo statunitense Alex Michelsen. Il match andrà in scena sabato 9 maggio, ma verranno definiti soltanto domani campo ed orario, anche se è probabile che si giochi sul Centrale in sessione serale, dato il costo più elevato dei biglietti rispetto alle altre sessioni. Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due. Il match tra Jannik Sinner e Sebastian Ofner sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire), ma è possibile che ci sia la diretta in chiaro su TV8 HD.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Definito l’avversario di Sinner a Roma: programma in chiaro, orario probabile, streaming Notizie correlate Sinner-Zverev oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: definito l’orario, programma, streamingJannik Sinner affronterà quest’oggi (non prima delle 21:30 italiane) il tedesco Alexander Zverev nella prima semifinale del Masters1000 di Indian... Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz, ATP Montecarlo 2026: orario, programma in chiaro, streamingJannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena domenica 12 aprile (ore 15. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: ATP Madrid 2026, Cobolli e Darderi provano ad imitare Sinner e Musetti; Domotek Reggio in finale scudetto contro Belluno, gara 1 mercoledì al palaBotteghelle · ilreggino.it; Union Brescia, scatta il countdown per la corsa nei play-off; Us Catanzaro: quinto posto blindato, ora missione playoff. La strada per inseguire il sogno promozione · LaC News24. Definito l’avversario di Lorenzo Musetti a Roma: diversi i precedentiLa difesa dello splendido cammino dello scorso anno, semifinale persa con il futuro vincitore del titolo Carlos Alcaraz, inizia dal confronto con una ... oasport.it Definito l’avversario di Flavio Cobolli a Roma: sfidò Sinner nella semifinale di un 1000In attesa di poter esordire nel torneo che forse sente di più durante l'anno, Flavio Cobolli ha conosciuto il nome dell'avversario che affronterà nel ... oasport.it De Zerbi è stato definito un "vero stron*o": Marsch non ha gradito il trattamento di Kone x.com N CC Il sorteggio ha definito le sfide del Primo Turno Nazionale: si scende in campo domenica 10 e mercoledì 13 maggio #Playoff2026 #DoveognilivelloConta #SerieCSkyWifi - facebook.com facebook