Sinner-Zverev oggi in tv ATP Indian Wells 2026 | definito l’orario programma streaming

Oggi, alle 21:30 italiane, Jannik Sinner sfiderà Alexander Zverev nella prima semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming. La partita si svolgerà sul campo principale del torneo, con i due tennisti pronti a contendersi l'accesso alla finale.

Jannik Sinner affronterà quest’ oggi (non prima delle 21:30 italiane) il tedesco Alexander Zverev nella prima semifinale del Masters1000 di Indian Wells. L’azzurro (n.2 del mondo) andrà a caccia della prima qualificazione in finale della carriera in questo torneo, affrontando uno dei suoi rivali “storici”. Non si profila, però, un match semplice. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 21.30 Zverev, infatti, sta giocando piuttosto bene in California, avendo ottime percentuali di rendimento col servizio e mettendo in mostra un dritto molto più solido e centrato di altre circostanze. Di contro, J annik deve ricostruirsi le sue certezze, reduce da un periodo di poca brillantezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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