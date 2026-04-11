Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz ATP Montecarlo 2026 | orario programma in chiaro streaming

Domenica 12 aprile alle 15 si giocherà la finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La partita sarà visibile in diretta in chiaro e su piattaforme streaming. L'incontro rappresenta l'atto conclusivo di un torneo che si svolge sui campi della regione mediterranea, con un programma che prevede anche altre partite di singolare e doppio durante la settimana.

Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena domenica 12 aprile (ore 15.00) sul Campo Ranieri III. Sarà la terra rossa del Principato a ospitare il primo confronto ufficiale della stagione tra il fuoriclasse altoatesino e il fenomenale spagnolo, che si erano affrontati in un’esibizione a Seoul prima degli Australian Open e che si troveranno testa a testa per l’ottavo atto conclusivo di fila. Si preannuncia un confronto appassionante, avvincente, equilibrato e imperdibile per tutti gli appassionati: si riaccende il grande duello del tennis internazionale contemporaneo, tra l’altro verrà messo in palio lo status di numero 1 del mondo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz, ATP Montecarlo 2026: orario, programma in chiaro, streaming Dove vedere in tv Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026: orario semifinale, streaming, differita in chiaroLa 20ma vittoria consecutiva nei tornei di categoria ATP Masters 1000 consente a Jannik Sinner di accedere alle semifinali di Montecarlo: l’azzurro,... Dove vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingVenerdì 10 aprile Jannik Sinner sarà nuovamente sul Campo Ranieri III per affrontare i quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo.