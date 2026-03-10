Lorenzo Musetti ha partecipato al torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, ma è uscito al primo turno. La sua eliminazione ha comportato la perdita di 40 punti nel ranking mondiale, che saranno sostituiti da 50 punti che scadranno lunedì prossimo. La sua presenza nel top 5 del ranking rimane invariata, anche se solo un avversario potrebbe rappresentare una minaccia concreta.

Lorenzo Musetti è uscito all’esordio nell’ ATP Masters 1000 di Indian Wells, e nel ranking mondiale ha perso 40 punti, dato che lunedì prossimo ne scarterà 50, mentre per la semplice partecipazione ne guadagnerà soltanto 10. L’azzurro è sceso da quota 4405 a 4365, ma al momento resta sempre al quinto posto della classifica ATP, anche se non è ancora certo di confermare la propria posizione: Musetti potrebbe essere infatti scavalcato dal canadese Felix Auger-Aliassime. Il nordamericano attualmente è ottavo a quota 4000 punti, ma arrivando in finale si isserebbe a quota 4550, superando l’azzurro e portandosi al quinto posto. Vincendo il torneo, però, il canadese arriverebbe a quota 4900, potendo superare anche il tedesco Alexander Zverev, al momento a quota 4605, ma ancora in corso negli USA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti in top5 anche dopo Indian Wells? Solo un avversario può impensierirlo

Lorenzo Musetti a Indian Wells 2026: “Qui con un nuovo sorriso”“Arrivo a Indian Wells con un nuovo sorriso e tanta voglia di ritrovare il gran tennis che stavo giocando in Australia“.

Classifica ATP, Sinner può accorciare su Alcaraz: Musetti rischia la top-5, Cobolli e Darderi incrociano le ditaSinner si è ritrovato a Indian Wells e punta ad accorciare in classifica ATP su Alcaraz, mentre Musetti rischia di perdere la top-5. Cobolli e Darderi sperano nel best ranking ... sport.virgilio.it

Lorenzo Musetti: Ho buonissime sensazioni, mi sento anche un po’ rigeneratoLorenzo Musetti riprende il proprio cammino da Indian Wells nel massimo circuito internazionale del tennis. Si era lasciato il toscano in quell'amarissimo ... oasport.it

Un Lorenzo Musetti ancora non al 100% cede nel debutto di Indian Wells contro Fuscovics L'ungherese si è imposto 5-7, 1-6 con l'azzurro che dunque esce subito di scena. Non un debutto felice per Musetti - facebook.com facebook

Da oggi l'Italia potrà contare su tre giocatori in top 15 del ranking ATP Un risultato storico, non solo per il dato numerico in sé, ma anche per l’età dei tennisti in questione, ovvero Jannik Sinner (classe 2001), Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli (classe 2002) x.com