Nel secondo turno degli Internazionali d’Italia, Flavio Cobolli affronterà un avversario ancora da definire, dopo aver passato il primo turno del torneo. L’incontro è previsto per sabato e rappresenta un’opportunità importante per il giovane tennista italiano. La partita si inserisce nel contesto di un torneo che Cobolli attende con particolare interesse, ma alla vigilia ancora non sono stati annunciati i dettagli dell’avversario che gli si opporrà in questa fase.

In attesa di poter esordire nel torneo che forse sente di più durante l’anno, Flavio Cobolli ha conosciuto il nome dell’avversario che affronterà nel match in programma sabato nel secondo turno degli Internazionali d’Italia. Il tennista azzurro dovrà confrontarsi con un rivale che ha sfidato Sinner una semifinale di un 1000. Sarà il francese Terence Atmane a contendere al giocatore romano, testa di serie numero 10, il passaggio ai sedicesimi di finale. Nel match di primo turno il giocatore transalpino ha regolato, nella sfida tra due tennisti dotati di gran talento, il belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e ventiquattro minuti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Definito l’avversario di Flavio Cobolli a Roma: sfidò Sinner nella semifinale di un 1000

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