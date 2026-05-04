Durante la cerimonia di sorteggio a Piazza del Popolo, è stato definito il percorso degli Internazionali d’Italia 2026, torneo Masters 1000 sulla terra battuta. Tra i giocatori coinvolti, spicca il percorso di Flavio Cobolli, che dovrà affrontare Medvedev e Aliassime per arrivare alla semifinale con Sinner. L’evento si svolge come ogni anno in questa storica cornice, aprendo la strada alle sfide del torneo.

La cerimonia di sorteggio svoltasi nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo ha stabilito il percorso dell’edizione 2026 degli Internazionali d’Italia, quinto Masters 1000 stagionale e terzo sulla terra. Gli appassionati nutrono grandi attese per una competizione in cui potrebbe finalmente tornare a vincere un giocatore italiano. In questo contesto Flavio Cobolli, tennista in costante ascesa, vuole provare a recitare un ruolo da protagonista per arrivare il più avanti possibile. Il giocatore romano, dopo aver usufruito del bye al primo turno, affronta un debutto che potrebbe rivelare più di una difficoltà contro due giocatori talentuosi che nella giusta giornata possono essere clienti davvero temibili: il belga Zizou Bergs, superato nell’epica semifinale dell’ultima Davis, e il francese Terence Atmane.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Roma 2026, il tabellone di Flavio Cobolli: battere Medvedev e Aliassime per sognare la semifinale con Sinner

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