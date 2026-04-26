Nell'edizione del Masters 1000 di Madrid 2026, Jannik Sinner affronterà Cameron Norrie negli ottavi di finale, disputatisi martedì 28 aprile sui campi in terra battuta della Caja Magica. Norrie si è imposto come avversario di Sinner in questa tappa, dopo aver già battuto tre volte Alcaraz. La partita si svolge in un momento di grande attenzione per entrambi i tennisti, che puntano a proseguire il cammino nel torneo.

Sarà Cameron Norrie l’avversario di Jannik Sinner in occasione degli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2026, che andrà in scena nella giornata di martedì 28 aprile sui campi in terra battuta della Caja Magica. Il tennista britannico ha infatti sconfitto per 7-5 7-6 l’argentino Thiago Agustin Tirante al termine di due set tirati dopo la vittoria in volata (7-6 al terzo) contro il ceco Tomas Machac al primo turno. Il trentenne nativo di Johannesburg si è regalato dunque la possibilità di sfidare tra due giorni sul campo centrale di Madrid (intitolato a Manolo Santana) il numero uno al mondo, che andrà a caccia del 25° successo consecutivo nei tornei di categoria Masters 1000.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Definito l’avversario di Sinner a Madrid: ha sconfitto 3 volte Alcaraz!

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