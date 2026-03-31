Sassuolo si stringe attorno al Santo Tronco torna la secolare processione del Giovedì Santo

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Si rinnova giovedì prossimo 2 aprile, Giovedì Santo, la tradizione della Processione del"Santo Tronco" a cura della Parrocchia di San Giorgio e della Confraternita del SSCrocefisso. La processione, come sempre, inizierà alle ore 20,45 da piazzale Della Rosa, per poi proseguire in via Rocca, piazza Martiri Partigiani, via San Giorgio, via Crispi, via Menotti, piazzale Teggia, via Mazzini, viale XX Settembre, via Del Pretorio, via Clelia, piazza Martiri Partigiani, via Racchetta e di nuovo in piazzale Della Rosa. Al termine della processione verrà impartita la benedizione alla città dal balcone di Palazzo DucaleSi tratta di uno dei momenti più sentiti a Sassuolo, dal punto di vista religioso ma non solo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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