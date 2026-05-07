DeepL e il patto con Amazon | allarme sulla privacy dei dati aziendali

Recentemente si è diffusa la notizia di un accordo tra DeepL e Amazon, sollevando preoccupazioni sulla privacy dei dati aziendali. Viene evidenziato come il Cloud Act americano possa influire sulla sicurezza delle informazioni gestite dalla piattaforma. Alcuni clienti storici hanno deciso di interrompere l’utilizzo del servizio, citando rischi legati alla tutela dei dati. Questi sviluppi stanno attirando l’attenzione sulle implicazioni legali di questa collaborazione.

? Cosa scoprirai Come può il Cloud Act americano compromettere i dati di DeepL?. Perché i clienti storici stanno abbandonando la piattaforma tedesca?. Quali rischi corrono i documenti riservati delle aziende Fortune 500?. Come influirà questo accordo sulla sovranità digitale dell'Europa?.? In Breve Jörg Weishaupt di Malogica Group interrompe il rapporto commerciale con la startup tedesca.. Cloud Act e Patriot Act permettono al governo USA di accedere ai dati.. Marco Trombetti di Translated avverte il rischio di pagare pedaggi digitali agli americani.. Ursula von der Leyen sottolinea l'importanza dell'indipendenza tecnologica nel discorso 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - DeepL e il patto con Amazon: allarme sulla privacy dei dati aziendali Notizie correlate AI, il nuovo business dei fallimenti: si vendono i dati aziendaliI colossi dell’intelligenza artificiale stanno puntando i radar verso i resti digitali delle imprese fallite, acquistando archivi operativi per... Privacy, il Garante ad Amazon: stop alla schedatura dei lavoratoriIl Garante per la protezione dei dati personali ha vietato, in via d’urgenza e con effetto immediato, ad Amazon Italia Logistica srl, il trattamento...