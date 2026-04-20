AI il nuovo business dei fallimenti | si vendono i dati aziendali

Negli ultimi mesi, le grandi aziende di intelligenza artificiale hanno iniziato ad acquistare i dati provenienti da aziende che sono fallite, come parte di strategie per sviluppare sistemi di decisione automatica. Questi archivi, che contengono informazioni operative, vengono utilizzati per addestrare algoritmi in grado di agire in modo autonomo. L'interesse si concentra sui resti digitali lasciati da imprese ormai inattive.

I colossi dell’intelligenza artificiale stanno puntando i radar verso i resti digitali delle imprese fallite, acquistando archivi operativi per addestrare agenti capaci di decisioni autonome. Il mercato si sta spostando dalla teoria alla pratica, trasformando le comunicazioni su Slack, la gestione dei progetti su Jira e le email aziendali in palestre di apprendimento per rinforzo, dove il machine learning impara dai successi e dagli errori del passato attraverso interazioni realistiche. Il business della liquidazione digitale tra startup e giganti tecnologici. Mentre i laboratori che sviluppano modelli avanzati celebrano una nuova era di progresso, un ecosistema di aziende sta capitalizzando sulla chiusura delle attività produttive.🔗 Leggi su Ameve.eu

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