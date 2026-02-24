Privacy il Garante ad Amazon | stop alla schedatura dei lavoratori

Il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di bloccare immediatamente Amazon Italia Logistica, responsabile della gestione dei dati di oltre 1800 dipendenti nello stabilimento di Passo Corese, a causa di pratiche di schedatura ritenute non conformi alle norme. La decisione arriva dopo segnalazioni sulle modalità di raccolta e utilizzo delle informazioni personali dei lavoratori. La misura si applica senza preavviso, lasciando aperta la questione sulle responsabilità aziendali.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato, in via d’urgenza e con effetto immediato, ad Amazon Italia Logistica srl, il trattamento di dati personali di oltre 1800 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Passo Corese (RI). Il divieto, precisa il Garante, riguarda informazioni raccolte - in modo sistematico, per tutta la durata del rapporto di lavoro e conservate fino a 10 anni dalla sua cessazione - attraverso una piattaforma collegata con il sistema di rilevazione delle presenze, accessibile a numerosi manager. Le informazioni, annotate sulla piattaforma a seguito di colloqui con i lavoratori subito dopo il loro rientro da un periodo di assenza, fanno riferimento a specifiche patologie sofferte (sindrome di Chron, ernia del disco, portatore di pacemaker), alla adesione agli scioperi e alla partecipazione alle attività sindacali (anche con riferimento a utilizzi ritenuti impropri delle assenze), nonché a dati personali di tipo familiare e privato (padre malato terminale, sorella con tumore al cervello, separazioni coniugali). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Garante della privacy non lascia. Ma arriva pure la Corte dei ContiIl Garante della privacy continua a operare, nonostante le indagini.

Audio Sangiuliano-moglie, annullata la sanzione a Report: il Garante alla Privacy valuta il ricorso in CassazioneIl Garante per la Privacy ha preso atto della sentenza del Tribunale di Roma che ha annullato la sanzione alla Rai relativa alla diffusione dell’audio tra Sangiuliano e sua moglie, trasmesso da Report.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: COMUNICATO STAMPA - Sanità: Garante privacy, sì all’uso dei recapiti...; Il Garante privacy boccia le body cam per la polizia locale di Pescara; Podcast Garante Privacy lavoro tramite piattaforme febbraio 2026; Linee guida AGID sull’accessibilità di prodotti e servizi: parere del Garante Privacy - DB.

Il Garante ad Amazon: Stop a raccolta di dati su salute e attività sindacale dei dipendenti»Il provvedimento partito da un’ispezione di un centro in provincia di Rieti ma verrà esteso in tutta Italia. Stop anche alla raccolta di immagini tramite telecamere ... msn.com

Screening, Garante privacy: consentito uso dei recapiti telefonici. Asl tenute ad aggiornare l’informativaIl Garante della privacy ha adottato apposite Linee guida a tutela dei pazienti, consentendo alle aziende sanitarie di utilizzare i recapiti telefonici per promuovere l’adesione agli screening pubblic ... farmacista33.it

Tra Minority Report e il Garante della Privacy, OpenAI si è trovata nel punto in cui nessuno si vorrebbe trovare e ha scelto di sbagliare nel modo peggiore possibile, facendo finta che bastasse chiudere un account per disinnescare una persona pericolosa x.com

Il Garante della Privacy approva la piattaforma digitale per le targhe dei monopattini, ma impone paletti precisi al Ministero delle Infrastrutture. Al centro della questione: la raccolta di dati personali oltre il necessario e la definizione chiara delle responsabilità - facebook.com facebook