Deep nude e immagini false con l’IA l’Europa dice basta | nuove regole contro gli abusi

Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo per vietare l’uso di applicazioni di deep nude e immagini generate dall’intelligenza artificiale che alterano o creano contenuti falsi. La decisione arriva in seguito a crescenti preoccupazioni sui rischi di abusi e manipolazioni online. Le nuove norme mirano a regolamentare più severamente queste tecnologie e a prevenire l’uso improprio di immagini o video falsi.

Basta app deep nude. Parlamento e Consiglio europeo hanno trovato l’accordo nella notte sulla semplificazione di alcune parti dell’Ai Act, la legge europea sull’intelligenza artificiale, vietando l’uso di app che creano immagini pedopornografiche o nudi di una persona senza il consenso di quest’ultima. Lo annuncia il Parlamento Europeo. E parte del merito di questa presa di posizione netta dell’Europa se lo prendono i Conservatori e riformisti europei di FdI-Ecr, per aver portato il caso all’attenzione delle istituzioni di Bruxelles, tornate di stretta attualità anche dopo gli ultimi gravi episodi di immagini manipolate che hanno visto come vittima la premier italiana Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Deep nude e immagini false con l’IA, l’Europa dice basta: nuove regole contro gli abusi Candide by Voltaire - Complete Audiobook in English Notizie correlate Meloni denuncia le immagini false generate con l’IA: “Mi hanno persino migliorata”ABBONATI A DAYITALIANEWS Il caso delle foto manipolate La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha segnalato la diffusione online di immagini... Leggi anche: Psichiatria, cure e manicomi. Immagini shock contro gli abusi