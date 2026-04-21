Psichiatria cure e manicomi Immagini shock contro gli abusi

È stata inaugurata una mostra dedicata alla storia della psichiatria, delle cure e dei manicomi, con lo scopo di sensibilizzare sul tema degli abusi nel settore. L’evento è promosso dal Comitato per i Diritti Umani Odv, un’organizzazione di volontariato milanese con una presenza significativa anche a Brescia, impegnata nella tutela dei diritti umani nel campo della salute mentale. La mostra presenta immagini che cercano di evidenziare le violazioni passate e attuali.

Una mostra per parlare di psichiatria, cure e manicomi. Organizza il Comitato per i Diritti Umani Odv: l’organizzazione di volontariato milanese con una importante presenza anche a Brescia attiva per i diritti umani nel campo della salute mentale, il cui motto è "stop abusi psichiatrici". La mostra, a cui saranno abbinati momenti di riflessione, tratterà temi come la pratica dell’elettroshock, gli psicofarmaci e la detenzione coatta: pratiche in uso per secoli. Da oggi al 25 aprile a Brescia, nella Sala delle Rose dell’Hotel Vittoria, in via X Giornate, sarà realizzato uno spazio di riflessione storica che ospiterà una esposizione di rara intensità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Psichiatria, cure e manicomi. Immagini shock contro gli abusi Notizie correlate Italia, cinghiate contro una donna sul bus. Le immagini shockLe immagini che arrivano dal Piemonte raccontano una realtà di violenza metropolitana che lascia senza fiato. Violenza di genere, non più sole contro l'incubo: la "rete" etnea che lotta contro gli abusiNel 2025 sono stati 612 i casi di maltrattamenti in famiglia e 440 gli episodi di atti persecutori nella provincia etnea. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Psichiatria, cure e manicomi. Immagini shock contro gli abusi; Manicomi, una triste storia del Novecento; Ad Arezzo la VI Lezione Pirella: focus su psichiatria, scienza e letteratura; Psichiatria e Diritti Umani: la mostra del CCDU approda a Brescia. Psichiatria e Diritti umani, dal 21 la mostra fotografica all’hotel Vittoria di BresciaData inizio evento: 21/04/2026 Data fine evento: 25/04/2026 Psichiatria e Diritti Umani: la mostra del CCDU approda a Brescia presso lo storico Hotel ... bsnews.it Psichiatria e Diritti Umani: la mostra del CCDU approda a BresciaPsichiatria e Diritti Umani: la mostra del CCDU approda a Brescia. Inaugurazione martedì 21 aprile 2026 alle 18.30. primabrescia.it In psichiatria, la patologia comunemente definita "doppia personalità" o "personalità multipla" si chiama Disturbo Dissociativo dell'Identità (DDI) o, in inglese, Dissociative Identity Disorder (DID). - facebook.com facebook