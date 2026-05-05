La presidente del Consiglio ha annunciato di aver scoperto immagini contraffatte di lei diffuse online, create con strumenti di intelligenza artificiale. Secondo quanto riferito, le foto sono state modificate e condivise come se fossero autentiche, arrivando a migliorare la sua immagine digitale. La vicenda riguarda il caso delle immagini false generate tramite tecnologie di intelligenza artificiale e il loro utilizzo sui social media.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il caso delle foto manipolate. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha segnalato la diffusione online di immagini contraffatte create con l’intelligenza artificiale, spacciate per autentiche. In un messaggio pubblico ha commentato con tono ironico, osservando che in alcuni casi le immagini la ritraggono persino “migliorata”, ma ha sottolineato come il problema resti grave. Secondo Meloni, infatti, la creazione e condivisione di contenuti falsi pur di attaccare politicamente dimostra come si sia disposti a usare qualsiasi mezzo, anche a costo di diffondere disinformazione. Il pericolo dei deepfake. La premier ha poi allargato il discorso, mettendo in guardia sui rischi più ampi: i deepfake rappresentano uno strumento potenzialmente pericoloso, capace di ingannare, manipolare e danneggiare chiunque.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meloni denuncia le immagini false generate con l’IA: “Mi hanno persino migliorata”

Notizie correlate

Meloni: «Girano delle mie foto false generate con l’IA, devo dire mi hanno anche migliorata»«Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.

Nuovi file Epstein online: attenzione alle foto false generate con l’IA che ingannano tuttiNuovi documenti sul caso Jeffrey Epstein sono stati resi pubblici nelle ultime settimane, scatenando un’ondata di attenzione mediatica e social senza...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Donzelli e le foto fake online: Un falso ricovero e la mia immagine a fini di lucro. Io vittima dell'AI, denuncio; Musica e polemiche: bufera politica dopo il concertone di Taranto; Tomaso Montanari, orrore sul palco: Da Mussolini a Giorgia Meloni, un filo nero | Libero Quotidiano.it; Giorgia Meloni beccata: l'incontro inaspettato con un uomo. Il video.

Meloni denuncia i deepfake: Foto false su di me, rischio per tuttiLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene pubblicamente sulla circolazione, negli ultimi giorni, di alcune immagini false che la ritraggono, ... laprimapagina.it

Giorgia Meloni posta la sua foto fake in sottoveste: «È falsa»Giorgia Meloni posta la sua foto fake in sottoveste: «È falsa» La premier denuncia la diffusione di immagini deepfake che la ritraggono, sollevando preoccupazione sui rischi delle manipolazioni con IA ... laregione.ch

La denuncia social di Giorgia Meloni: «Le mie foto in sottoveste generate con l'intelligenza artificiale» x.com

La Flotilla denuncia il governo Meloni alla CEDU: “attivisti rapiti sul territorio italiano” #flotilla #globalsumundflotilla #Meloni #CEDU - facebook.com facebook