Decreto Commissari è legge | Mit accelera su Ponte Stretto Mose e diga Genova

L’aula della Camera ha approvato definitivamente un decreto che riguarda disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, con 160 voti favorevoli, 110 contrari e 7 astenuti. Tra i provvedimenti approvati ci sono misure per accelerare i lavori sul Ponte Stretto, e interventi relativi al Mose e alla diga di Genova. La legge ora è in vigore, dando avvio alle nuove procedure previste.

(Adnkronos) – L'aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 160 sì, 110 contrari e 7 astenuti, il ddl per la conversione in legge del decreto recante 'disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari e concessioni'. Sul provvedimento ieri il governo aveva ottenuto la fiducia con 186 sì. Con il voto definitivo della Camera, il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Decreto commissari, dal Ponte sullo Stretto al Mose: cosa cambia dopo l’ok del SenatoIl Senato ha approvato il decreto commissari, il provvedimento che punta ad accelerare la realizzazione delle grandi opere e a rafforzare il sistema... Via libera del Senato al decreto commissari: dal Mose al Ponte sullo Stretto, cosa cambiaVia libera dell'Aula del Senato al decreto commissari che ha approvato il provvedimento con voto di fiducia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: D.L. 32/2026 - Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni; Via libera del Senato al decreto commissari: dal Mose al Ponte sullo Stretto, cosa cambia; Ponte sullo Stretto, il decreto passa in Aula; Decreto Legge Commissari: Rojc (Pd), continua odissea Nodo di Udine. Mit, con ok a decreto svolta per Ponte Stretto, Mose, fino alla nuova diga di GenovaIl decreto imprime una svolta a infrastrutture decisive per il Paese, dal Ponte sullo Stretto al Mose fino alla nuova diga di Genova, rafforzando anche manutenzione e sicurezza della rete viaria e ... ilrestodelcarlino.it La Camera approva in via definitiva il decreto Ponte, è legge con 160 sì(ANSA) - ROMA, 07 MAG - L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, (le disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni) che è legge. I sì sono stat ... corrieredellosport.it L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte ("le disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni"), che è legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli e introduce mis x.com L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte ("le disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni"), che è legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli e introduce mis - facebook.com facebook