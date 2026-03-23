Tornano le Pulizie di Primavera L’iniziativa di Sistema Ambiente

Torna l’iniziativa di Sistema Ambiente e Comune di Lucca “ Pulizie di Primavera ”: servizio itinerante di raccolta dei rifiuti. Previste 19 date, si parte il 24 marzo a S.Pietro a Vico. Un ricco calendario di possibilità di conferimento “itinerante” dei materiali solitamente destinati ai centri di raccolta. “Anche quest’anno Comune di Lucca e Sistema Ambiente organizzano un servizio di raccolta di ingombranti, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche e tutto quello che si conferisce nei Centri Comunali di Raccolta direttamente nelle varie zone del territorio, in giorni e in orari indicati“, hanno scritto nel volantino di presentazione dell’iniziativa il sindaco Mario Pardini, l’assessore all’ambiente Cristina Consani e il presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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