Allarme furti e rapine a Salerno il M5S | La città merita sicurezza non propaganda

A Salerno, i recenti furti e rapine sono aumentati a causa di una gestione inefficace della sicurezza pubblica. La città registra un incremento di episodi violenti, tra cui un assalto a una gioielleria in centro, che lascia molti cittadini preoccupati. Le spaccate e le rapine si moltiplicano nelle zone più frequentate, come Piazza Portanova e via Mercanti. La gente chiede interventi concreti per tutelare residenti e commercianti, mentre le autorità sembrano incapaci di rispondere alle emergenze quotidiane. La città si trova di fronte a una crisi reale e tangibile.

"La situazione della sicurezza nella nostra città è ormai fuori controllo. Le rapine, i furti, le spaccate nel cuore del centro storico e commerciale, come l'ennesimo assalto a una gioielleria tra Piazza Portanova e via Mercanti, raccontano una realtà che nessuno può più negare". Lo denuncia, in.