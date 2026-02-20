Cassino blindata | controlli straordinari della Polizia decine di veicoli e persone fermate

Nella mattina di ieri, la Polizia di Stato ha rafforzato i controlli a Cassino per prevenire il crimine. La misura è stata decisa dal Questore di Frosinone e ha coinvolto diversi agenti del commissariato locale. Durante l’operazione, sono stati fermati decine di veicoli e identificate molte persone, alcune delle quali sono state sottoposte a controlli più approfonditi. Le forze dell’ordine hanno anche verificato alcune attività commerciali sospette in centro città.

La Polizia di Stato nella mattinata di ieri, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Cassino che ha interessato operatori del locale Commissariato di P.S e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. Nel complesso nel corso del servizio sono stati effettuati 5 posti di controllo che hanno consentito di verificare la regolarità di circa 52 veicoli e di identificare quasi 100 persone. Ulteriori servizi di controllo straordinario saranno eseguiti nei prossimi giorni anche in altre realtà della provincia di Frosinone.