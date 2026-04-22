Commercialisti | balzo record delle riserve l’avanzo vola a 1,1 miliardi

L’assemblea dei delegati della Cassa dei dottori commercialisti si è svolta a Trieste per approvare il bilancio del 2025, evidenziando un aumento delle riserve e un avanzo di 1,1 miliardi di euro. I dati segnalano un rafforzamento della posizione finanziaria, con un balzo record delle riserve rispetto agli anni precedenti. La riunione ha visto la discussione di numeri che indicano una fase di stabilità economica per l’ente.

L’assemblea dei delegati della Cassa dottori commercialisti si è riunita a Trieste per l’approvazione del bilancio relativo all’anno 2025, delineando un quadro di estrema solidità finanziaria. I dati ufficiali mostrano un avanzo corrente che tocca quota 1,13 miliardi di euro, una cifra alimentata dalla gestione redditizia degli investimenti e da un incremento dei volumi d’affari e dei redditi percepiti dagli iscritti. Le riserve patrimoniali dell’ente hanno registrato un balzo del 9% rispetto ai valori del 2024, superando la soglia dei 13,6 miliardi di euro. Solidità strutturale e dinamiche della categoria. Il settore professionale mostra segnali di vitalità concreti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Commercialisti: balzo record delle riserve, l’avanzo vola a 1,1 miliardi Notizie correlate Leggi anche: Regione, gongola Schifani: "Conti in crescita, nuovo avanzo record da 5,2 miliardi" Leggi anche: Asml da record nel 2025, l’utile vola a 9,6 miliardi