Il consiglio comunale si divide sulla cittadinanza a De Laurentiis

Il consiglio comunale si è sciolto senza arrivare a una decisione sulla proposta di conferire la cittadinanza onoraria al presidente di un club di calcio locale. Durante la seduta, non si è raggiunto il numero minimo di presenti per votare, quindi l'assemblea si è conclusa senza approvare o respingere la proposta. La discussione si era svolta in un clima di divisione tra i consiglieri.

Sull'ordine del giorno che proponeva il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, è mancato il numero legale e il Consiglio comunale si è sciolto. A sostenere la proposta il gruppo di Forza Italia. Alla richiesta della verifica del numero.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Su proposta cittadinanza a De Laurentiis scivola il Consiglio comunale di NapoliTempo di lettura: < 1 minuto Sull’ordine del giorno che proponeva il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente del Calcio Napoli,... Cittadinanza onoraria a Pertini, sì unanime del consiglio comunaleIl Consiglio comunale di Genova ha approvato all’unanimità la proposta del campo largo di concedere la cittadinanza onoraria alla memoria di Sandro... Contenuti di approfondimento Sulla proposta della cittadinanza a De Laurentiis scivola il Consiglio comunale di NapoliSull'ordine del giorno che proponeva il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, è mancato il numero legale e il Consiglio comunale si è sciolto ... ansa.it Il consiglio comunale ‘toppa’ la cittadinanza onoraria a De LaurentiisNapoli - Slitta la cittadinanza onoraria a De Laurentiis: non è chiaro se sia un segno del destino o semplicemente una scelta politica quella di non approvare ... cronachedellacampania.it